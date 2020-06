Vernepleiar slo pasient

Ein vernepleiar i fylket har fått eit førelegg på 10 000 kroner etter å ha slått ein psykisk utviklingshemma pasient i fjor sommar. Valden skal ha skjedd i leiligheita til pasienten. Dessutan har helsetilsynet gitt vernepleiaren ei formell åtvaring for slag mot overkroppen eller ansiktet til pasienten. Kollegaene varsla om hendinga, og kommunen opplyser at pleiaren ikkje lenger arbeider hos dei, og at dei har rutinar for å handtere avvik.