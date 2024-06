Verge tiltalt for underslag

Ei kvinne i 70-åra er tiltalt for urettmessig å ha tileigna seg over 120 000,- kroner frå ein person ho var verge for.

Ifølgje tiltalen har kvinna hatt tilgang til kontoen til personen og betalt for eigne varer via denne kontoen. Kvinna skal også ha brukt minibank for å ta ut pengar til eige forbruk frå personen sin konto.

Saka kjem opp for tingretten i slutten av august.