Verge tiltalt

Ein mann i 50-åra frå Molde er i Romsdal tingrett tiltalt for å ha stole pengar frå ein mann som han var verge for. I ein periode på eitt og eit halvt år overførte han 55 000 kroner frå mannen han var verge for til sin eigen bankkonto. Saka skal opp i slutten av mai.