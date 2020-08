Verftsarbeidar testa positivt

Ein tilreisande arbeidar ved Ulstein Verft har testa positivt på covid-19, melder Ulstein group i ei pressemelding. – Vedkomande kom i følgje med to andre måndag og dei har vore i karantene sidan framkomst. Alle i reisefølget vert no haldne isolerte, saman med to andre kollegaer som kom søndag, skriv dei.