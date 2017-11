– Det vi ser er at vi må tilpasse oss et tøffere marked, sier viseadministrerende direktør Olav Linge Fiskerstrand.

Fiskerstrand verft har besluttet å trappe ned skipsbyggingsaktiviteten til fordel for reparasjoner, dokking, vedlikehold og ombygging av skip.

Basert på dette opplyser verftet at de gjennomfører en omstillingsprosess og en bemanningsreduksjon innen utgangen av november.

Fiskerstrand Verft AS vil etter nedbemanningen ha vel 90 ansatte pluss lærlinger. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Det er et tøft marked med knappe marginer, så dette er ei markedstilpasning vi må gjennom nå, sier han.

Hatt store tap

Verftet fikk et betydelig tap på tre nybygg som ble levert i perioden mai til september i år. I tillegg vil de prioritere å investere i ny dokk.

Olav Linge Fiskerstrand er viseadministrerende direktør i Fiskerstrand verft. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Det er mye nybygg ute i markedet, men på grunn av at vi har tatt store tap i de prosjektene vi har jobbet med så har vi begrenset kapital i selskapet til å jobbe inn mot nybyggingsmarkedet som er et kapitalkrevende segment for oss.

Mangel på arbeid

Fiskerstrand sier at selv om det ligger mange båter til kai nå så ser de at de har mangel på arbeid i slutten av året.

– Reparasjons- og vedlikeholdssegmentet er veldig syklisk, vi har korte horisonter og det er vanskelig å planlegge langt.

– Tøff prosess

De ansatte ble informert om kuttene klokka 12. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

De ansatte ble informert på et allmøte onsdag klokka 12.

– Det er klart at dette er en tøff prosess for alle. Vi har hatt samtaler med lederne av avdelingene, og det er ikke noe kjekt. Det har vært tøft, og det preger oss alle sammen at vi må gjøre slike tiltak denne perioden her, sier Fiskerstrand.

Tone Tetli er tillitsvalgt i Fellesforbundet ved Fiskerstrand verft i Sula. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Tone Tetli er tillitsvalgt i Fellesforbundet ved verftet. Hun sier de har forståelse for den omstillingsprosessen som er lagt til grunn, men at dette er trist både for de som blir rammet og de som skal fortsette på verftet. Hun forteller likevel om en ryddig prosess.

– Vi har jobbet godt sammen og hatt mange gode møter. Jeg er glad for at det har vært så ryddig som det har vært. Likevel er det absolutt en tung dag, sier Tetli.