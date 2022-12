Vêret julaftan

Det har vore svært mildt i Møre og Romsdal i dag, men Meteorologisk institutt melder om fallande temperaturar fram mot julaftan.

I dag blei det målt heile 12,2 grader i Ålesund.

Julaftan blir det truleg minusgrader, og sjansen er stor for at det blir snø nord for Stad, melder vêrvarslinga.