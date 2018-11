Verdensmester funnet død

Søndag morgen ble Mathias Langseth Eliassen (23) funnet død. Så sent som dagen før hadde han en drillopptreden i Bærum. Eliassen var medlem i Spjelkavik Drillklubb i Ålesund. 23-åringen skrev historie da han høsten 2014 ble første norske mannlige utøver som tok EM-gull i Twirling, eller drilling som det heter på norsk. Denne våren ble han dobbel verdensmester i Twirling, da han tok to gullmedaljer under VM på Lillehammer.