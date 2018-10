Verdensdagen for psykisk helse

Raushet er tema for årets verdensdag for psykisk helse. Dette lever de opp til på Skansen aktivitetssenter i Ålesund. Hver dag kommer omkring 30 personer til senteret som er ett av mange tilbud der folk kan møtes for å bygge opp seg selv og hverandre. Skansen er et viktig møtested for folk med psykiske problemer, sier de som møtes der. Se mer i videoen her: