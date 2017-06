Verdens første fjernstyrte fartøy

Rolls-Royce og det danske rederiet Svitzer har gjennomført en demonstrasjon av et fjernstyrt kommersielt fartøy i København. Kapteinen som førte skipet satt i et kontrollsenter på land utviklet av Rolls-Royce. Båten som ble fjernstyrt var en 28 meter lang slepebåt. Demonstrasjonen var vellykket, og selskapene har nå signert avtale om å samarbeide videre med å teste og utvikle teknologi for fjernstyring og etter hvert autonomi for slepebåter.