– Det er «in» i dag å ha eit godt handverk gjennom heile prosessen, frå mottak til konsum, seier Lars Morin.

Han er dagleg leiar i Aegir seafood og jobbar mot eksklusive marknadar i Dubai. Eit rykte om eit spanande produkt har ført han til Bud i Fræna.

– Det smakar heilt fantastisk

Produktet Morin har reist til Bud for å sjå og smake på er røykelaksen frå Drågen Smokehouse AS. Laksen er røykt på gamlemåten med einer og flis, og det over lang tid.

Lars Morin i Aegir Seafood er imponert over røykelaksen frå Bud. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Røykelaksen frå Bud er røykt på gamlemåten. Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Det smakar heilt fantastisk, er dommen røykelaksen får frå Lars Morin når han får prøvesmake.

Dagleg leiar, Petter Aune, har lenge tenkt på at han vil få røykelaksen ut i verdsmarknaden og til Dubai. Det er ein tanke Lars Morin er rimeleg sikker på vil bli verkelegheit.

– Dette er eit produkt for «the high market» og dei store hotella i Dubai-området.

For Aune var det ei stor overrasking at Morin var så sikker på at han ville ha fisken.

– Det var veldig positivt. Det vart litt av ein dag!

– Folk vil tilbake til det gamle

Drogen Smoke House ligg vakkert til med Atlanterhavsvegen og storhavet rundt seg og får ein del besøk fordi dei er nemnde i Lonely Planet si reisehandbok. Røykelaksprodusenten er også invitert til å vise seg fram under ei av verdas største matmesser i Berlin no i januar.

At det er så stor interesse for røykelaksen som han lagar på oppskrifter som er fleire hundre år gamle, trur Aune seier noko om tida vi lever i

– Ja, det blir meir og meir slik i samfunnet vårt at folk går tilbake til det gamle. Ikkje berre med laks, men med mange andre ting.

Han trur også at folk har blitt meir og meir kvalitetsbevisste.

– Folk er travelt opptekne i kvardagen og når dei først set seg ned vil dei kose seg og då skal det smake.