Ver førebudd på regn, skred og flaum

I samband med farevarselet om regn, skred og flaumfare, oppmodar brannvesenet til at ein sikrar lause gjenstandar på eigedomen sin. Vidare at ein sjekkar og festar stillas, om båten er fortøgd, og at ein opnar slukar og anna drenering. Dei oppmodar og til å følge med på bekkar og vassdrag nær huset.