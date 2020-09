Veøy kjøper trønderselskap

Transportselskapet Veøy med hovedkontor på Åndalsnes i Rauma, har kjøpt transportselskapet Tangvik A/S i Orkanger i Trøndelag. Tangvik omsatte i fjor for 96 millioner kroner og konsernsjef Lars Elling Bjåstad i Veøy sier til nett.no at kjøpet gjøres for å styke posisjonen i Trøndelag.