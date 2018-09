Ventetida i psykiatrien går ned

Ventetida i psykisk helsevern for vaksne i fylket er redusert med 19 dagar så langt i år. Ventetida er gradvis redusert. I juli var ventetida likevel tre dagar over målkravet på 45. Ventetida for barn og unge i psykiatrien er framleis høg, med 71 dagar i juni og 68 i juli, viser tal frå Helse Møre og Romsdal.