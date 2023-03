Ventetida aukar i psykiatrien

Barn og unge som treng behandling i psykiatrien må vente stadig lenger i kø. I februar var den gjennomsnittlege ventetida i psykiatrien for barn og unge her i fylket på 82 dagar, fem dagar meir enn i januar og 17 dagar meir enn på same tid i fjor. Helseføretaket prøverer å få ned ventetida ved å sende pasientar til ein privat aktør, og ved å rekruttere fleire fagfolk til psykiatrien.