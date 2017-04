Ventet 21 dager på svar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen brukte 21 dager på å svare på om regjeringen fremhever gammelt nytt i Nasjonal Transportplan. Det skriver VG. En stortingsrepresentant skal få svar etter seks dager. Spørsmålet ble stilt av fra Else May Botten (Ap) som sier til avisen at hun nå mistenker at den egentlige årsaken til at det tok så lang tid er at samferdselsministeren ikke villle ha svaret ut i offentligheten før han legger frem transportplanen. Marit Nybakk, som er første visepresident i Stortingets presidentskap, varsler nå at hun skal ta opp saken med Stortingets presidentskap. Solvik-Olsen beklager at det har tatt tid å svare.