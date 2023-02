Venter på obduksjonsrapport etter dødsfall

Mannen i 20-åra, som blei funnen død i Sunndal i går, blir sendt til obduksjon for å prøve og finne dødsårsaka.

Mannen blei meldt sakna natt til onsdag og det blei etter kvart sett i gang ein leiteaksjon. Onsdag føremiddag blei han funnen i nærleiken av elva Driva.

Politiet etterforskar saka vidare, medan dei ventar på obduksjonsrapporten. Dei opplyser at det per no ikkje er noko som tyder på at mannen har blitt utsett for noko kriminelt.