Venter på lønn etter konkurs

Det kan gå mange måneder før de ansatte får lønna de har til gode etter konkursen i KBBL-selskap. Det skriver Tidens Krav. 12 personer mistet jobben da KBBL Bygg og KBBL Boligbygg begjærte oppbud før jul.

Styreleder i de konkursrammede selskapene, Vidar Solli, skriver i en e-post til avisen at eierne beklager de negative ringvirkningene av konkursen, spesielt tidspunktet som førte til at 12 ansatte mistet jobben like før jul. Videre sier han at han ikke kan kommentere personalsaker, drift av byggeplass, med mer i media.