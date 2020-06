Venter med anbodsutlysing

Statens vegvesen må vente med å legge det nye vegprosjektet mellom Lønset og Hjelset i Molde, på anbod. Dei hadde håpt at det skulle bli ei avklaring på bompengeforslaget i Stortinget i vår, men no må dei vente til Stortinget er tilbake til hausten. Det betyr at prosjektet tidlegast kan vere ferdig i 2023 eller tidleg 2024.