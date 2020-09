Venter framleis på prøvesvar

Kommunelege i Rauma, Jon Sverre Aursand, seier at dei framleis ventar på svara på den andre koronatesten. Laurdag blei det kjent at ein person om bord på Hurtigrutens hotellskip MS Finnmarken hadde testa positivt for koronaviruset. Personen har tatt ein ny test for å dobbelsjekke resultatet. – Han sit framleis i isolasjon i påvente av testresultatet, men har så langt ingen symptom, seier Aursand.