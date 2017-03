Venter fortsatt på svar etter drapet: – Stor belastning

ADVOKAT: Mette Ekroll Nyland prøver å finne ut mer om den rettslige høringen i Nairobi, Kenya. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Det var i oktober 2015 at 24 år gamle Ole Marius Stenby fra Ålesund ble funnet drept i Nairobi, Kenya.

Nordmannen skal ha hatt stikkskader og omfattende hodeskader da han ble funnet død i en sofa i den kenyanske hovedstaden. Drøyt 1,5 år er gått siden Stenby ble drept og fortsatt leter familien etter svar.

– Det skulle være en rettslig høring i midten av mars, men den er utsatt på ubestemt tid, forteller familiens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland til NRK.

Har dere fått en begrunnelse?

– Nei, ingen begrunnelse. Vi vet veldig lite, og det er vanskelig å få ut informasjon som er til å stole på, sier advokaten.

– Stor belastning for familien

To personer ble pågrepet etter dødsfallet, men i november 2015 ble de løslatt da det ikke var fellende bevis som knyttet dem til saken. Ifølge kilder i Kenya på det tidspunktet skal Stenbys skader ha kommet under en slåsskamp med en kvinne i huset onsdag 30. september – flere dager før drapet.

At det ikke ble en rettslig høring 16. mars, som først lovet, gjør vondt verre for familien. Dette er ikke første gang at høringen blir utsatt.

– Det er en stor belastning for de pårørende å stadig måtte forholde seg til at det blir gitt nye lovnader, nye frister, og så bli møtt med at det heller ikke skjer noe denne gangen. Det er en utfordring å ikke få avsluttet saken, slik at de kan begynne bearbeidingen, sier Ekroll Nyland.