Venter føring for 17.mai-feiringen

Molde kommune ønsker at fylkesmannen gir sentrale føringer for hvordan årets feiring av 17. mai skal foregå sett i lys av bekjempelsen av koronaviruset. Flere andre kommuner i fylket som NRK har vært i kontakt med etterlyser sentrale føringer for feiringen og mener at det bør være klart til over påske.