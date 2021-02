Venter flere vaksiner i mars

Ålesund kommune er godt i gang med vaksinasjon for Covid-19. De eldste og helsepersonell blir vaksinert. Denne uken og neste uke får kommunen nesten ingen nye doser, bare doser for å fullføre vaksinasjon hos de som har fått dose nummer en. Kommunen skriver at de derimot venter stor økning i vaksineleveranser fra mars, og håper at det skal gå raskere da.