Venteliste for studentbustad i Molde

I Molde er alle studentbustader utleigde no og 147 studentar står på venteliste hos samskipnaden. I Volda og Ålesund er det god kapasitet og framleis ledige hyblar.

Totalt i landet står over 14-tusen studentar på venteliste til å få studentbustad. Dette er ein nedgang på tre tusen sidan før pandemien. Ein viktig grunn til nedgangen skal vere at det no ikkje lenger er venteliste i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Det skriv Samskipnadsrådet i ei pressemelding.