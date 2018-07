Venteliste for studentboliger

Rekordmange søkere til studiestedene her i fylket skaper et ekstra press på boligene til studentsamskipnaden. Knut Silseth, direktør for studentskipnaden i Molde forteller at mange står på venteliste for å få bolig før studiestart i høst. – Vi har fylt opp alle de 360 studentboligene vi har. Noe som dekker cirka 70 prosent av studentmassen .Jeg oppfordrer studentene som er på venteliste til å søke etter bolig på det private markedet, sier Silseth.