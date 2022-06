Ventar på tekniske undersøkingar

Politiet har i dag avhøyrt alle dei fire ungdommane som var involverte i dødsulykka i Blindheimstunnelen i Ålesund i helga. To kvinner døydde i ulykka, medan ei tredje kvinne ligg ved St. Olavs hospital og er i følge politiet kritisk skadd. Politiet har sikra video frå tunnelen og ventar no på Statens vegvesen si tekniske undersøking. Ei kvinne i 20-åra er sikta for aktløyse i saka, og politiadvokat Magne Kvalvik seier dei ikkje vil endre denne siktinga no.