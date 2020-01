Ventar på stadleg leiing

Tilsette er fornøgde med at den nye sjukehusdirektøren. Øyvind Bakke, vil innføre stadleg leiing på alle dei fire sjukehusa i fylket frå 1. mars. Det seier hovudtillitsvalt i norsk Sjukepleiarforbund, Tor Rune Aarø. I 2016 valde dåverande direktør, Espen Remme, ei såkalla tversgåande klinikkleiing, der ein leiar har ansvar for personar og aktivitetar som finst ulike stadar. Aarø seier dei tilsette er svært positive til forslaget og at dette er ei ordning som mange har ønska. – Eg trur at dei tilsette, både tillitsvalde, fagpersonar og leiarar, får større eigarskap til leiinga ved det enkelte sjukehuset, seier han. Saka skal opp i styret i Helse Møre og Romsdal i Kristiansund i dag.