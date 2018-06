Ventar på obduksjonsrapporten

Politiet ventar framleis på obduksjonsrapporten etter at ein mann i 40-åra omkom om bord i Giske-trålaren Nordstar. Mannen døde under arbeid i ein ensilasjetank 11. juni. – Vi kan så langt ikkje seie noko eksakt om dødsårsaka før obduksjonsrapporten er klar, seier politijurist Magne Kvalvik. Han fortel vidare at dei er godt i gang med etterforskinga og at det er naturleg å sjå på skipets sikkerheitsrutinar ettersom dødsfallet skjedde under arbeid om bord i båten.