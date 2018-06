Ventar på at vatnet skal stige

Redningsskøyta «Erik Bye» ventar no på at vatnet skal stige slik at dei kan hjelpe det grunnstøtte lasteskipet «Sea Cargo Express» med å kome seg laus. Skipet blåste på grunn då det skulle legge til Surnadal hamn torsdag ettermiddag og har stått fast sidan. Redningsskøyta får hjelp av eit frakteskip og håper å få laus «Sea Cargo Express» rundt midnatt når vatnet har stige ytterlegare.