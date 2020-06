Ventar med ny leiteaksjon

Politiet ventar framleis på at snøen skal smelte slik at dei kan halde fram med leitinga etter sakna Maja Herner. Det melder Møre-Nytt. Fredag for ei veke sidan fann ein turgåar leivningar og ein sko som truleg stammar frå den polske kvinna som blei meldt sakna etter ein tur i 2018. Politiet trur Herner ligg under snøen,