Ventar med barnehageopning

Kriseleiinga i Ålesund kommune har bestemt at ingen kommunale barnehagar skal opnast før 22. april. Grunnen er at den nasjonale rettleiaren for barnehagane ikkje er klar før 16. april. For å rekke å innføre smittevernstiltak, vil kommunen vente med opning. Regjeringa har bestemt at barnehagane skal opnast igjen frå 20. april og seinast 27. april.