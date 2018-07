Ventar framleis på utlevering

Politiet i Molde ventar framleis på at franske styresmakter skal utlevere den ungarske mannen som blei meld sakna frå byen i slutten av juni.

Ifølge politiet kan utleveringssaka ta si tid.

Eit ektepar var sikta for bortføring av mannen, og fengsla i to dagar, men blei sette fri då den sakna mannen dukka opp i Frankrike.

Politiet held likevel fast på siktinga av dei to