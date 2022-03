Ventar forpliktande plan for vedlikehald

Fylkesordførar Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet forventar at ein forpliktande plan for vedlikehald av fylkesvegar kjem i neste års statsbudsjett. Torsdag møtte fylkesordførarane i landet samferdselsministeren. No blir det sett i gang eit arbeid for å få ein presis oversikt over kva som er behovet. Det vil skje i eit tett samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkes-kommunane. Møre og Romsdal har ein oppdatert oversikt med eit vedlikehaldsbehov på nærare 10 milliardar kroner, men dei fleste fylkeskommunane har usikre tal. I 2021 var forfallet på fylkesvegane i landet estimert til mellom 60 og 90 millardar.