Ventar fleire parti tar tak

Maritimt Forum Nordvest seier fem krav Frp har kome med for å berge kyst-Norge er i tråd med fleire av dei tiltaka dei sjølve har bede om. – Dette kan bli viktig for titusenvis av maritime arbeidsplassar langs kysten, seier dagleg leiar Arnfinn Ingjerd. Ingjerd ventar at også dei andre partia tar tak i forslaget til tiltakspakke.