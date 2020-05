Ventar at utbyggar ber om bistand

Det går ei grense for kor mange gongar aksjonistane på Haramsøya kan hindre anleggsmaskinene i å køyre på land, seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim. Han seier at no har demonstrantane fått vist kva dei meiner i saka. Politiet ventar at utbyggar ber om bistand til å kome i land med maskinene. Solheim ser ikkje vekk frå at det skjer allereie onsdag. Zephyr seier at dei enno ikkje har bestemt kor tid dei vil gjere eit nytt forsøk.