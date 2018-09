Vendte tommelen ned for Ålesund

Giske fortsetter som egen kommune. Kommunestyret i Giske sa i kveld nei til sammenslåing med storkommunen Ålesund fra 2020. Det skjedde med 14 mot 9 stemmer. Arbeiderpartiet, Høyre, en representant for FrP og en representant for Tverrpolitisk Liste stemte for sammenslåing med Ålesund. Roar Dyb-Sandnes (Ap) sa under debatten at det vil styrke Ålesund-regionen at Giske går inn i den nye storkommunen. Ordfører Harry Valderhaug (KrF) sier det er fullt mulig å skape et godt samarbeid i regionen selv om Giske fortsetter som egen kommune.