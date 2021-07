Vender hjem til KBK

Jesper Isaksen forlater Stabæk til fordel for Kristiansund. Dermed blir det en retur til moderklubben for 21-åringen. Isaksen signerte for Stabæk i forkant av 2020-sesongen. Det siste året var han først på utlån i Grimstad-klubben Jerv, før turen gikk videre til Fredrikstad. Der har han gjort sakene sine godt nok til at Kristiansund nå ønsket å hente tilbake unggutten. Isaksen, som har vokst opp 100 meter fra Kristiansund stadion, gleder seg til å møte sine gamle lagkamerater. KBK-trener Christian Michelsen sier at Isaksen har eliteserienivået inne og at det da er helt naturlig at han skal spille for KBK.