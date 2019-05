Veltet uten førerkort

Politiet rykket mandag kveld ut etter melding om at en fører av en lettmotorsykkel hadde veltet med sykkelen i ei rundkjøring før føreren kjørte videre. Da vedkommende ble stoppet av politiet viste det seg at føreren ikke har gyldig førerkort. Også eieren av kjøretøyet blir anmeldt for å ha overlatt sykkelen til en person uten gyldig førerkort til tross for at dette var kjent informasjon.