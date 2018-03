Vellukka kamp mot parasittar

Rauma og dei andre vassdraga inst i Romsdal er no heilt fri for lakseparasitten gyrodactylus salaris. Parasitten har øydelagt fisket i elvane der i snart 40 år. Referansegruppa for smittebehandling i Raumaregionen var samla i Molde i går. Der kunne dei vise til at både giftbehandlinga med rotenon i 2013 og 2014, samt utsetjing av lakse- og aureyngel har vore vellukka.