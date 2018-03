Vellukka integreringsprosjekt

Røde Kors har gode erfaringar med prosjektet «Flyktningkompis» i Ålesund. Eit av tiltaka er at jenter av ulike nasjonalitetar møtast to gonger i månaden til ulike aktivitetar. Hovudformålet er at dei unge finn nye vener, og bli integrert gjennom språket. – Mange av dei knyter nære vennskap. Vi har mange nasjonalitetar og det viktigaste er at dei klarer å snakke med kvarandre. Difor er all kommunikasjonen på norsk, seier Heidi Lyngved Sandbukt, leiar i Aalesund Røde Kors Ungdom.