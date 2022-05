Vellukka Bygdepride

I dag er siste dag av festivalen Bygdepride i Ørsta og Volda. Arrangøren anslår at over 2.000 personar møtte opp for å gå i prideparade i dag.

– Vi er veldig godt nøgde så langt. Vi har stor breidde i arrangementa og det blir tatt godt i mot. Personleg må at seie at spesielt Regnbogemessa i Ørsta kyrkje var ei heilt spesiell og fin oppleving, seier leiar i Bygdepride Rune Sæbønes.