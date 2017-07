Veldwijk ferdig i AaFK

Til NRK bekrefter fotballspissen Lars Veldwijk at han er ferdig i Aalesund fotballklubb. Han sier han kommer til å skrive under for en nederlandsk klubb i neste uke. Utlånsavtalen til Veldwijk går ut ved månedsskiftet, noe som betyr at han blir med i bortekampen mot Haugesund.