Vekst, men langt igjen til normalen

Over 50 100 passasjerar reiste over Ålesund lufthamn Vigra i juli. Det er ein auke på over 38 prosent samanlikna med juli i fjor, og skuldast at styresmaktene har letta på reiserestriksjonane i samband med koronapandemien. Trass i veksten er det langt igjen til normalnivået frå før pandemien.