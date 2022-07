Vekst og nedgang i kommunane

I berre to kommunar i landet er det venta større nedgang i folketalet enn i Vanylven fram mot 2050. Det viser tal frå Statistisk Sentralbyrå som har gjort ei framskriving av folketalet til 2050. Vanylven kjem til å ha ein nedgang i folketalet på 21 prosent. Det inneber at kommunen vil miste 604 innbyggjarar i perioden. Berre Lierne og Høylandet i Trøndelag får ein større nedgang i folketalet enn Vanylven, viser framskrivinga. I Møre og Romsdal er det venta at halvparten av kommunane får ein nedgang i folketalet. Størst venta auke har Giske med 21 prosent, deretter Aukra og Sula med henholdvis 19 og 18 prosent.