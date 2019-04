Veier som skal asfalteres i år

Fylkestinget har bevilget 103 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger i Møre og Romsdal i år. I mai starter asfaltsesongen og Statens vegvesen skal i år blant annet asfaltere 8 km av fylkesvei 62 mellom Øksendal og Tredal bru i Sunndal og 11 km av fylkesvei 65 mellom Røv og Ranes i Surnadal. – For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk. Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Her kan du se hele oversikten.