Veien stengt etter ulykke

Fylkesveg 64 er stengt på grunn av en trafikkulykke sør for Kjerkevågen på Averøy, ved krysset til vegen mot Ekkilsøya. Veien blir sperret i flere timer. Personbiler dirigeres via en lokal omkjøringsvei, men tunge biler må kjøre via Eide, opplyser Statens vegvesen.