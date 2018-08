Veien åpnet etter utforkjøring

Fylkesvei 60 ved Kiwi på Flisnes mellom er åpnet igjen etter en utforkjøringen tidligere i kveld, melder veitrafikksentralen. To personer satt i bilen. De er kjørt til legevakten for sjekk. – Vi vet ikke noe om skadeomfanget, men de har blitt sendt til legevakta for en sjekk. Det kan hende de har skader som ikke vises med en gang, sier operasjonsleder Arild Reite til Sunnmørsposten.