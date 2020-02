Veien åpner klokka 15

Fylkesvei 6012 mellom Eikesdalen og Øverås blir åpna klokka 15. Det opplyser seksjonssjef for vegdrift i fylkeskommuna Torgeir Bye. Det utføres fortsatt opprydningarbeid etter at det har gått to snøskred over veien, det vil derfor være litt redusert fremkommelighet, men mulig å passere. En geolog har i dag vært på stedet og vurdert rasfaren.