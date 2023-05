Veidekke tildelt asfaltkontraktar

Møre og Romsdal fylkeskommune har signert kontrakt med Veidekke for asfaltlegging i Møre og Romsdal i 2023. Fylkeskommunen skriv i ei pressemelding at dei blant anna har lagt vekt på at Veidekke hadde lågare CO2-utslepp enn konkurrenten.

Det er første gang Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar miljøvekting for CO₂ i asfaltkontraktane. Kontraktane er eittårige og har ein verdi på til saman 87 millionar kroner.

Her kan du sjå kva strekningar langs fylkesvegane i som får ny asfalt i 2023.