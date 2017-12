Vei åpnet igjen etter jordras

På fylkesvei 111 Reiakvam, på strekningen Vestre Brusdal og Nergården, gikk det et jordras natt til lørdag. Veien ble midlertidig stengt, meldte politiet klokka 01.45. Like før klokka 03.30 meldte Statens vegvesen at veien er ryddet og åpen for ferdsel igjen etter jordraset.

På fylkesvei 620 i Skorgestranda i Selje, like ved grensen til Møre og Romsdal, ble veien sperra av store steiner i veibana. Politiet fikk meldingen rundt midnatt.