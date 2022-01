Reidun Otterdal skulle på jobb på barnehagen i Hornindal tysdag morgon, då store steinar dundra ned ei av dei bratte fjellsidene på Sunnmøre. Ho sleppte så vidt unna og forstod ikkje før etterpå kor nært ho var å bli tatt.

– Vi er mest bekymra for andre som ferdast her. Det er utriveleg å køyre her når det er dårleg ver og mørkt, seier ho.

Fembarnsmora bur i bygda med tenåringsgutar, mann og mor. Totalt bur 11 menneske i Otterdalen. Dei veit aldri når steinblokkene raserer vegen på nytt.

Det var lett å sjå skredet frå lufta i ettertid. Fleire personar var like ved å bli tekne. Foto: Arve R. Nes Sleveland / Møre og Romsdal fylkeskommune

– Mange som ikkje skjønar

I ettermiddag opna vegen igjen etter å ha vore stengd i fire dagar. Sist gong gjekk det to år, etter at orkanen Dagmar hadde herja langs Hornindalsvatnet.

Nesten dagleg plukkar bygdefolk vekk stein for å kunne køyre vegen. No ber bygdefolket om pengar til utbetring, før det går alvorleg gale.

Vegen til Otterdal blei vaska vekk under orkanen Dagmar 31. desember 2011. Den gongen blei vegen stengd i to år. Foto: Magne Otterdal

Jenny Følling (Sp) er leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe. Ho seier at det er ein tung jobb å få fokus på nasjonalt.

– Ras er stort sett eit problem langs kysten frå Rogaland og nordover. Det mange i resten av landet som ikkje skjønar korleis det er å vere avhengig av ein rasfarleg veg, sa ho til NRK tidlegare denne veka.

Følling seier kartleggingar viser at det er behov for 71 milliardar til rassikring i Noreg dei neste åra. Ho etterlyser ei tredobling av overføringar til fylka.

Jenny Følling er leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe. Ho anslår at det er behov for over 70 milliardar kroner til rassikring dei neste åra. Og at det er vanskeleg å få forståing for nasjonalt. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

Rekna for å vere blant dei verste

Vegstubben på 4 kilometer på bortsida av Hornindalsvatnet er den nest mest rasfarlege strekninga i landet. Det slo Statens vegvesen fast i 2020.

Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen omtalar den 4 kilometer lange vegen som svært rasfarleg, og seier tunnel er det einaste sikre. Likevel har fylkespolitikarane ikkje sett av ei krone til rassikring dei neste ti åra.

– Vi i bygda her har hjartet på rette staden. Når vi køyrer vegen utover, har vi hjartet i halsen, seier Magne Otterdal, som også bur i bygda.

Han seier han er mest uroleg over at vegen stadig blir trafikkert av dei som leverer post, skuleskyss, entreprenørar og turistar.

Ber statsråden om pengar

No får samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) spørsmål om kva han vil gjere for å sikre pengar til vegen. Tidlegare denne veka varsla stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) at ho vil stille spørsmål om dette i Stortinget. Ho ventar at Senterpartiet vil prioritere dette, framfor utbygging av store motorvegprosjekt.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård får no spørsmål om pengar til den rasfarlege strekninga. Foto: Pål Hansen / NRK

Reidun Otterdal håper på at det kjem ein tunnel til dei 11 innbyggarane i bygda om ikkje alt for mange år. Og før det skjer ei alvorleg ulykke.

– Vi har eit ønske og eit håp om at vegen blir sikra. Vi plukkar stadig vekk stein frå vegen. Samtidig har vi valt å bu her, så det må vi berre forhalde oss til, seier ho.